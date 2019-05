Fuerte mensaje de Florencia de la V en el Día de la Diversidad Sexual: "Negar un derecho es violencia"

Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y Florencia de la V no quiso dejar de poner en sus redes sociales algunas freses para concientizar.

En una semana compleja para la conductora de "Flor de Tarde" porque una de sus invitadas, Edda Bustamante, dijo en su programa que "si uno tiene órganos masculinos, es varón", De La V metió su primera publicación con estos mensajes:

Una publicación compartida de Flordelav (@flordelave) el 17 May, 2019 a las 5:15 PDT

Por otro lado, Flor hizo una serie de stories donde vuelve a tomar postura a favor de la legalización del aborto.

Una publicación compartida de Flordelav (@flordelave) el 17 May, 2019 a las 6:38 PDT

EPISODIO CON EDDA DE BUSTAMANTE





Edda Bustamante estaba de invitada cuando se comenzaron a discutir cuestiones de género, entonces la actriz planteó que "el hombre de hoy está cambiando más que las mujeres".





En el living tomó la palabra el psicólogo Gabriel Cartaña que recordó el episodio en el que Mauro Viale entrevistó a Flor de la V en sus comienzos y la hizo sentir mas por las preguntas sobre su sexualidad. "Fui sometida a los 20 años a las peores humillaciones en televisión. ¿Y vos pensás que alguien dijo algo en defensa mía? Porque era una chica trans se creían con el derecho de faltarme el respero de la peor manera. De ese cambio estamos hablando, no del hombre de bien", dijo Flor recordando aquel momento.





Entonces Edda volvió a tomar la palabra y le pidió al psicólogo qué definía "macho de hembra". Castaña le respondió: "Termino explicándole a la gente (que va al teatro a verlo) que uno es hombre o mujer simplemente porque se siente, porque no se puede explicar". Pero Edda no sintió que tuviera la respuesta que quería escuchar, entonces replicó: "¿Cómo no va a haber manera de explicar? Cuando vos tenés un bebé, le miran a ver si tiene órganos masculinos. Si son órganos masculinos, es varón", sostuvo.





Florencia entonces tomó las riendas se su ciclo y dijo: "Si hay una persona autorizada para hablar, soy yo. Porque, sobretodo, tengo ese sexo". "Toda mi vida me sentí mujer. Lo lamento si no les gusta a las empoderadas de la vagina, manejenlo", sumó.

Embed