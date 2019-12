El fuerte mensaje feminista de Ángela Torres para las fiestas

A los 21 años, Ángela Torres es una militante del feminismo y de la igualdad de derechos. La joven actriz, que este año estuvo lejos de la televisión, dedicándose a su etapa de cantante solista, hizo un contundente mensajes para todos los hombres en esta navidad.

"Hola varón, las mujeres de tu familia no somos tus sirvientas. Levantar la mesa no va a hacer que se te caigan los pelos del pecho. Así que en esta noche (y cada noche) levantate de la mesa y, no sé, hacé algo", pidió la joven desde sus redes sociales al notar que casi siempre son las mujeres las que se encargan de estas tareas y los hombres miran para otro lado.

Angela este año, luego de 5 de haber vivido sola, volvió a vivir a la casa de su madre Gloria Carrá. Anoche, la joven pasó la Noche buena con su familia.

