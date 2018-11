Fuerte mensaje concientizador de Migue Granados a raíz de la muerte de su mamá

"En la época que mi vieja era pendeja no había concientización sobre lo malo que es exponerse al sol en las horas pico. Mi vieja tomaba sol con aceites, hawaiian tropic sin protección, coca cola, y también en invierno iba a la cama solar. No le gustaba ser tan blanca", agregó.





"A los 49 años, un lunar de la espalda cambió su forma, tamaño y color. Lo vió tarde porque era una zona que no ves a menudo. Se lo sacaron y era malo. Es probable que ese lunar haya mutado por como se sacudió con el sol toda su vida. A los meses, lo malo de ese lunar se le fue al hígado y al cerebro. Hoy mi vieja esta muerta y no la voy a ver más en mi vida. Y lo peor, ella no esta viendo como crece su nieta que fue lo que siempre quiso. Una pesadilla todo", recordó Migue.





"Así que lo que me gustaría es que si me seguís porque me bancás y porque siempre nos cagamos de risa, es que cuando estás al sol sin protector en hora pico (de 11 a 16) te acuerdes que por culpa eso yo me quedé sin mi vieja. Y estoy llorando mientras escribo esto", expresó.





"Háganse ver los lunares una vez por año y no tomen sol como iguanas porque te mata OK? Te agarra cáncer y te morís, corta", finalizó Granados.





