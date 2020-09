Otra fuerte interna en "Mujeres": Moria Casán pidió que Solita no esté si ella va como invitada

A la conductora no le habría gustado nada que la One haya pedido ese requisito para ir al programa del Trece. Los detalles.

Hace unos días, Soledad Silveyra dijo que fue "difícil" trabajar con Moria Casán y Nacha Guevara en la época en que compartieron el jurado del "Bailando" hace unos años (2017).

"Con Moria y con Nacha no fue fácil”, señaló Solita en la mesa de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale. La relación entre ambas no viene bien hace tiempo, con algunas declaraciones cruzadas en los medios.

Al enterarse de estas declaraciones, Moria no tuvo piedad con su colega desde Twitter. "Que densa Solicienta, tan buenita como una araña pollo de campo. Soltá y colgate de las pussies del programa coral que produce LA FLIA, que raro que de la única que se habló por lo "buenita" fué de VOS? parecés un tango... olvidate de los que te hicieron pasar mal CHAN CHAN", lanzó Casán.

Y agregó picante: "Me invitaron, voy a ir cuando estés? O cuando no estés? voy a dejar pasar un tiempo, así descubren tus estrategias de guerra? no LING YU TAN guerrilerita de forrándula, farándula #AGUANTE compañera carajo mierda".

Ahora, se supo que Moria irá como jurado invitada a "El casting del Cantando 2020", el nuevo segmento de "Mujeres", y la One pidió que Solita no esté cuando ella vaya.

La diva iba a ir ayer, pero a último momento cambiaron los planes e invitaron a La Bomba Tucumana tras el escándalo del martes en el "Cantando 2020".

A Moria la pasaron para otro y el requisito de la morocha sigue en pie, cosa que a la rubia no le habría gustado nada y se lo hizo saber a la producción.

"Otro desplante más que le hacen a Solita", comentaron en los pasillos de la productora de La Flia, empresa que tiene contratadas a ambas figuras.

Recordemos que hace unas semanas, el primer conflicto que se desató fue entre Silveyra y Teté Coustarot, cuando se dijo que habían existido algunos roces entre ellas.

"Somos un equipo de trabajo. Me dolió que digan que estoy peleada con Teté porque de ninguna manera es así. Nuestro propósito era ser cinco mujeres iguales en el programa, a pesar que dos de ellas son menos conocidas [dijo, en referencia a Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti]. Me divertía poder mostrarnos como un equipo de fútbol de cinco", aclaró Solita en su momento.

¿Cómo continuará esta historia?

