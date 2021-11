La fuerte foto de Wanda Nara tras llegar a Milán sin Mauro Icardi

Wanda Nara no deja de ser el centro de atención de los principales medios nacionales e internacionales. Después del escándalo por los mensajes que encontró de La China Suárez en el teléfono de Mauro Icardi, ahora la rubia volvió a generar revuelo.

En las últimas horas, la botinera subió un sugestivo video a sus historias en su cuenta de Instagram. En la grabación se observa la luces de una ciudad desde la ventana de un avión. "Chau", escribió en dicha publicación y agregó el emoji de una carita con un beso.

En Twitter, el periodista Ángel de Brito precisó que la rubia estaba en vuelo de París rumbo a Italia. "Wanda voló a Milán. Nuevamente", expresó el conductor del ciclo Los ángeles de la mañana.

Tras conocerse este dato del sorpresivo viaje de Wanda sin el futbolista, trascendió otra evidente reacción desde las redes: borró aquel romántico posteo de hace unos días donde anunciaba su reconciliación con Icardi tras el escándalo.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo", precisaba Wanda en Instagram.

Y añadió: "Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo Mauro Icardi". Ahora, ya no se ve más esa publicación en su cuenta.

Pero además, Wanda hizo una publicación que sorprendió por su alto voltaje. En la imagen, se la ve sacándose una selfie y, de fondo, gracias a un espejo, se la ve posando en ropa interior.

"Shooting time Milan ... empezando fotos de campaña . Esperando a mi team", escribió pícara.