El fuerte exabrupto de Dady Brieva contra los que lo critican por ser kirchnerista: "Me chupan la p..."

A una semana de que la dupla presidencial del Frente de Todos asumiera su cargo, Dady Brieva habló sobre la gestión que se inició el 10 de diciembre, se mostró esperanzado y advirtió: "Nuestra obligación es hacer un gobierno contundente para quedarnos 12 años". En tanto, al referirse a los máximos titulares del Ejecutivo nacional, el humorista describió: "Alberto Fernández es bien peronista y Cristina Kirchner te pelea con un escarbadientes".

En un mano a mano con Luis Novaresio en A24, el además conductor, que en más de una oportunidad de definió como peronista, no evitó dar su parecer ante las recientes medidas que anunció el Gobierno, habló sobre la grieta y hasta explicó: "Los peronistas son todos buenos si están bien dirigidos, el capitán es Alberto y CFK es una gran vicepresidenta. Si Perón hubiese tenido una hija, hubiera sido ella".

Luego, Dady le respondió a todas esas personas que se preguntan por qué defiende al modelo de Cristina Kirchner. “Me chupan la poronga”, contestó el integrante de Midachi ante la sorpresa del conductor.

Sus declaraciones más destacadas:

"No hace falta que el gobierno de Alberto sea k, es peronista. El Frente de Todos es como una gran familia, donde están todos los tíos, aún los borrachos, pero hay medios que quieren meter a Cristina como el origen de todo males".

"Se empezaron a bajar los medicamentos, le dieron bonos a los jubilados y en los bienes personales antes se le daba un premio al que tenía la guita afuera y ahora por lo menos va a pagar. Igual, va a ser muy difícil si los medios siguen manejando la agenda de esta manera".

"El sábado fue el campo y es el campo. Todos los periodistas dijeron que 'empezamos mal porque no se consultó'. OSDE me hizo 6 aumentos y el ultimo del 12% por un decreto, nunca me consultaron y nunca vi que ninguno de los clientes que fueran a parar sanatorios. Va a ser un trabajo y un esfuerzo. Se va a tener que laburar seria y firmemente".

"Cuando empezó con que era hombre común, yo decía quiero un capitán de barco. Después empezó a hablar bien peronista y más firme y estoy contento con él. CFK es una yegua que te pelea con un escarbadientes. El liberalismo puede volver si nosotros hacemos un mal gobierno. Por eso es nuestra obligación hacer un gobierno contundente para quedarnos 12 años. Los peronistas son todos buenos si están bien dirigidos, el capitán es Alberto y CFK es una gran vicepresidenta. Si Perón hubiese tenido una hija, hubiera sido ella, porque fue ella la que habló del frente patriótico el 16 de abril de 2016".

"Muchos allegados, del otro bando, me comentaron que después de las PASO centenares de argentinos emigraron porque no quieren vivir acá. ¿Qué cosa rara?, ¿Qué es el antiperonista? No los entiendo, porque en una época que se iban por arriesgar la vida o por falta de trabajo, pero estos se van porque no quieren un gobierno peronista. Tienen suerte porque pudieron emigrar, mientras que los nuestro emigraron a los cajeros automáticos. Es muy embromado que se cierre la grieta, pero si no se cierra se puede vivir también".

"Macri fue un mal sueño, no sé si quiso ser presidente o no. Hasta Horacio Rodíguez Larreta tiene más pinta de político".

