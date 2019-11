Fuerte estafa a Alejandra Padrón: Tiene una deuda millonaria con una tarjeta de crédito

Una de las últimas apariciones de Alejandra Pradón en los medios de comunicación fue hace unos cinco meses en el ciclo de Andy Kusnetzoff, donde declaró y contó intimidades sobre su romance con el ex presidente Carlos Menem.

"No fue amor ni un affaire, nos divertimos mucho, tuvimos una linda relación amorosa. El me ayudó a que de grande pueda contactar a mi mamá. En ese entonces luego de la relación con él, yo estaba saliendo con Daniel Comba y él me llevó a la puerta de su casa. Toqué timbre, me atendió y no me reconoció. Luego le expliqué quién era, charlamos y cuando falleció supe perdonarla. Mi padre en cambio nunca pensó que nos había abandonado siempre imaginó que era una desaparecida", contó.

Desde entonces, poco se sabe sobre la ex rumbera que vive bastante alejada de la industria que la hizo famosa en la época de Indiscreciones, programa que condujo el fallecido Lucho Avilés.

Sin embargo, esta tarde, Carlos Monti contó en “Pamela a la tarde” que la rubia fue estafada por una persona de su confianza y hoy debe una suma millonaria a una de las empresas de tarjetas de crédito.

“Tiene una deuda de 2 millones de pesos, producto de que le utilizaron la tarjeta de crédito durante mucho tiempo. ¿Por qué? Por no controlar, por creer que la persona que estaba a su lado era de confianza y le estaba robando”, contó el periodista.

Aparentemente, las compras que se realizaron desde la tarjeta de Alejandra se hicieron para una persona que está detenida y bajo condena.