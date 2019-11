Fuerte escena de sexo de los personajes de Eleonora Wexler, Jazmín Stuart y Nico Cabré: ¿El actor usó un doble?

La ficción tuvo la primera vez que Carlos, personaje que interpreta Nicolás Cabré, hacía el amor con María (Eleonora Wexler), la mujer a la que debe arruinarle la vida si no quiere perder la suya y de la que, por supuesto, se termina enamorado.

"Tu parte del trato" el un thriller psicológico que sale por TNT, El Trece y Flow. Su protagonista, Nicolás Cabré, sorprendió a todos al contar que había pedido tener un extra para las escenas más calientes de la miniserie.

Recordemos que antes del estreno, Nico contó que odia las escenas de sexo. "Yo las odio directamente, las odio con toda mi alma. No me gustan y a veces, cuando las veo, me incomodan. Me parece al pedo cuando está basado solamente en eso", dijo el galán.

Y añadió: "Ellos me conocen y saben cómo me pongo y lo mucho que me incomodan. Y me dan muchos instrumentos para hacerlas, de cómo se hacen. Y hay dobles para hacer cosas que yo no haría".

También se supo que en algunas escenas el actor contó con un doble, Victoriano Pololla, quien tuvo que dibujarse en su espalda los mismos tatuajes que Cabré.

Ahora, en la escena de anoche donde Carlos y María hacen el amor en el living y por momentos él piensa que está con Patricia (Jazmín Stuart), da la sensación de que Cabré la hizo directamente sin contar con su doble.

Revivila y fijate si usó doble: