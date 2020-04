Fuerte editorial de Alejandro Fantino al ver la imagen de los jubilados agolpados en los bancos

"Errores no forzados no podemos tener", remarcó el conductor al comienzo de su programa por América. El video.

Alejandro Fantino abrió su programa "Fantino a la tarde", América, haciendo referencia a la imagen del viernes: la gente mayor agolpada en la puerta de los bancos para poder ingresar y cobrar.

"No hay lugar para hacer política con esto, es una sensación personal. Hoy hay que solucionar el lío. Después la culpa se verá a quién le toca el pedazo más chico o más grande", comenzó el conductor.

"Estas imágenes desde lo que estoy viendo me movilizan tanto como a ustedes. Hay dos tipos de errores: forzados o no forzados. Este es un error no forzado, entonces hay que ver después de esto quién tiene pasta de campeón y quién de mediocre", remarcó.

Y enfatizó: "Si yo pongo mi vida y la de mis prójimos en manos de un mediocre estoy complicado, estoy al horno. Si hay uno que no supo diagramar esto no está en condiciones de estar al frente en una final como se está jugando día a día".

"No podemos estar en manos de un tipo que no entiende. No sé quién fue el que cometió el error no forzado. Este virus es perfecto, es invisible y nos va a hacer equivocar todo el tiempo. Pero errores no forzados no podemos tener", finalizó contundente.