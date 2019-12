Fuerte e inesperado cruce entre Nicole Neumann y Ángel de Brito en las redes

Tras haber sido compañeros en el jurado del “Súper bailando” Nicole Neumann y Ángel de Brito se cruzaron en las redes.

La rubia modelo reemplazó ayer a Pampita, que se encuentra en su luna de miel con Roberto García Moritán en París, en “ShowMatch”, El Trece. Durante las transmisión estuvo todo bien pero todo se complicó hoy, cuando el periodista confesó que prefiere a Pampita como compañera. Al enterarse de esto, Nicole lo trató de "panqueque".

LEER TAMBIÉN: Nicole Neumman con bota ortopédica y muletas: "Si no escuchas a tu cuerpo, ¡te pone el freno de un sopetón!"

Ante un tuit con de la noticia de un portal con el título: “La respuesta de Ángel de Brito que dejó muda a Nicole Neumann”, la modelo no dudó en salta a corregirlo: “Muda NO, hay gente con la que uno elige no discutir... banalidades, sobre todo cuando demostraron que lo ‘humano’ no les importa. Yo elijo estar en armonía y NO discutir. Que no es lo mismo. Punto”.

Pero, al leer esto De Brito no dudó en responder: “No me ‘panquequeo’, @nikitaneumann. Todo lo que nos quisimos decir con @pampitaoficial lo hicimos cara a cara. Y superamos diferencias. Más allá de eso, me gusta más @pampitaoficial como jurado, baila mejor que vos, ganó un Bailando y tiene años de experiencia”.

LEER TAMBIÉN: Ángel de Brito puso en “aprietos” a Agustina Kämpfer al aire