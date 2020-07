La fuerte e inesperada crítica de Marcelo Tinelli al “Cantanto 2020”

Con la conducción de Laurita Fernández y Ángel de Brito, el “Cantando 2020” es sin duda la apuesta del año de LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli que tuvo que poner en stand by al "Bailando" por la pandemia de coronavirus al menor por unos meses.

Para este reality musical, los participantes recibieron desde el arranque un listado de las distintas canciones que les tocará cantar y los temas pueden ser en varios idiomas. Este martes, por ejemplo, a Sofi Morandi y Bruno Coccia les tocó debutar con la difícil versión de “Rolling in the deep” de Adele.

El tema, que requiere de una gran técnica vocal, generó la crítica del jurado del ciclo Pepito Cibrián a la que se sumó el mismísimo Marcelo Tinelli desde las redes.

"A mí, personalmente, no me gusta que canten en inglés. No pronuncian bien, (...) la gente no entiende inglés y entonces no saben lo que están escuchando; y es fundamental para cantar escuchar y entender", dijo Cibrián en su devolución a los participantes, pero -pese a eso- admitió que la performance fue muy correcta y le dio a la pareja un puntaje ideal de 9 puntos.

Atento al programa, Marcelo también se sumó a Pepito desde su cuenta de Twitter: "¡Coincido con Pepito Cibrián Campoy! ¡Me gusta la música cantada en español! ¡Te banco Pepito!".

Más tarde, cuando en este sentido Laurita contó que Esmeralda Mitre prepara un tema en francés, Tinelli volvió a explayarse en las redes y mostrar que no tiene nada de injerencia en la producción: "¡No me gusta la música cantada en inglés! ¡Son gustos! ¿Y ahora en francés ? ¡Nooooo! ¡Aguante la música cantada en español!".

A partir de estas críticas, ¿Cambiarán los listados de canciones a los participantes?

