Fuerte descargo de Mariana Brey tras sufrir un robo: "Hice la denuncia pero sentí que se me reían en la cara"

En la tarde del jueves, Mariana Brey fue víctima de la inseguridad cuando la periodista dejó el auto estacionado en la esquina del Shopping Abasto.

Y como iba a realizar un trámite muy rápido en el lugar, no pensó en llevarlo al estacionamiento. "Yo iba a cambiar algo y me iba porque tenía clases de coaching. La cosa es que subí a mi camioneta y en el camino, me doy cuenta que me habían sacado la computadora y un bolso con todos los apuntes y trabajos", señaló Brey en LAM.

De acuerdo a lo que contó, los delincuentes usaron un dispositivo que inhibe las alarmas por lo que al bajar de su camioneta y apretar el control para el cerrado automático de puertas, el mismo no funcionó.

"Me dijeron que es algo muy común. Para mí es nuevo pero la modalidad es muy usada... inhiben las alarmas y te sacan las cosas. Perdí todo, mis pertenencias, mi computadora, cosas de estudio que no le sirven a nadie y bolsas de ropa que había comprado", detalló.

Por último, Mariana Brey remarcó con bronca: "Hice la denuncia en la zona pero medio que se reían... o sea, buena onda. Me atendieron super bien pero sentí que para ellos era algo habitual, de todos los días".

