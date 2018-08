Luciana Salazar realizó el fin de semana en su cuenta de Una publicación querealizó el fin de semana en su cuenta de Instagram generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores por su físico y delgadez.





"Mientras Matilda hace la siesta aprovecho para hacer unos abs (abdominales)", escribió Luli en el epígrafe de la foto en cuestión y ahí llovieron los comentarios.

"Mientras Matilda hace la siesta aprovecho para hacer unos abs (abdominales)", escribió Luli en el epígrafe de la foto en cuestión y ahí llovieron los comentarios.



"Sos una genia pero no te queda bien estar tan flaca. Das una imagen de anorexia terrible", "Esa delgadez no te la copio", "Que asco. Yo te daría una semana guiso", "Demasiado delgada, Luli", "Me das impresión", y "No es buen ejemplo", son apenas unas pocas opiniones que los fans de Salazar volcaron a esa imagen.





Después de ver los comentarios, la mamá de Matilda hizo un fuerte descargo sobre el tema: "Dejemos de criticar a las personas por su cuerpo y que deciden hacer lo mismo. Nadie en esta vida es modelo de nada, yo tampoco pretendo serlo. Qué flaca, qué gorda, que tiene celulitis, que está toda operada, llena de tatuajes".

Embed Una publicación compartida por Luciana Salazar (@salazarluli) el 14 de Jul de 2018 a las 1:28 PDT







Y profundizó: "Si no estuviéramos tan pendientes de lo que hace el otro y toda esa energía negativa que usamos para descalificar, la usáramos para ser más productivos seguramente nos iría mucho mejor como sociedad. Gracias a Dios nuestro cuerpo nos pertenece y somos totalmente libres de hacer hacer lo que queramos con el mismo, sin tener que estar dándole explicaciones a nadie".





Y cerró: "Por eso agradezco a todas las personas que ocupan su tiempo en escribir cosas productivas y de buena vibra pero más aún agradezco a aquellos que se preocupan en contestarles a los que descalifican, enseñándoles a que no está bueno ser así y dándoles el ejemplo. Vi muchas personas haciendo eso en los comentarios de ese estilo y me da mucha felicidad saber que hay varias personas así. A todos ellos gracias de corazón".