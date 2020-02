El fuerte descargo de Dalma Maradona por las críticas que recibe por la crianza de su hija: “Ser madre no santifica”

Dalma Maradona se cansó de recibir críticas cada vez que muestra en sus redes algo relacionado a la crianza de su pequeña Roma, la hija que tiene junto a Andrés Caldarelli que en marzo cumplirá un año.

Una de las decisiones más juzgada fue que la hija del “10” nunca mostró la cara de la beba, y explicó que era porque quería preservar su intimidad y cuando ella sea grande decida si quiere o no mostrarse. Pero cada cosita que contaba, como que ya duerme sola en su habitación, despertaba una catarata de mensajes agresivos y juzgadores.

Entonces, cansada, Dalma hizo un fuerte descargo. “Que jodido las mamis que no piensan como otras mamis y tiran caca”, empezó y explicó que cuenta sus experiencias porque sus seguidores se lo piden. “Eso no indica para nada que sea una verdad absoluta... Repito sin parar que cada madre hace lo que puede, incluyéndome!", agregó.

"Así que, si piensan que lo que hago no les gusta/sirve... no me lean más. Y en vez de criticar, pasen tiempo con sus hijitos que crían tan diferente a como yo lo hago...", pidió.

Luego compartió un mensaje que le mandó una persona que decía que la maternidad debería generar amor y no críticas.

Y, al insistir con esto Andrés, el marido de Dalma, le mandó un mensaje para que relajara: “Ignorar. No dar más entidad a la caca". Entonces, la hija de DT de Gimnasia y Esgrima de la Plata no dudó en decir que él era “más inteligente” al no engancharse con las críticas. Pero explicó: “siento que tengo que contribuir a parar la caca en las redes que no suma nada y las hace perder tiempo sagrado de sus hijitos...".

Y haciendo una reflexión de familias que pasan por difíciles situaciones con sus hijos, la actriz concluyó: “Y a las mamuchas que me leen con amor, acá estoy para lo que necesiten y las pueda ayudar!".

