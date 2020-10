Fuerte descargo de Carolina Haldemann tras la aparición de su video desnuda: “¿Por qué son tan basuras?”

Carolina Haldemann, de 33 años, escribió un contundente descargo en las redes sociales tras recibir críticas por el video que circularon de ella barriendo desnuda, tras el hackeo de su computadora.

Cuando salió a luz la filmación íntima, que divulgó el propio hacker entre sus contactos y en Twitter, la morocha lo calificó como algo “aterrador”.

“'Que no barra así', 'que me conviene ir a cama solar', 'que seguro estoy promocionando algo', 'otra que mañana la vemos en el Cantando'. Algunos de los mensajes que recibo de gente que ni conozco que viene a depositar su mierda en la desgracia ajena", explicó la panelista en el primer mensaje.

"No voy a hacer un streaming, ni estoy promocionando una palita del chino". escribió y agregó: "¿Por qué no son más solidarios y no tan basuras tratando de ponerse en el lugar del otro? Me pasó a mí, pero a vos que estás tirándome tu mierda te puede pasar. No juzgues sin saber", le pidió a la comunidad tuitera.

"No escribas para hacer sentir mal al otro, que ya bastante mal me hicieron violando mi intimidad, mi hogar. En su casa, cada uno hace y dice lo que quiere. No tienen que dar explicaciones por eso existe la intimidad y privacidad", pidió.

"Tapá la cámara de tu computadora y descargá un antivirus y báñate en buena onda porque la vida es un búmeran. ¡Que no te suceda! Y si te pasa, no vas a recibir mensaje tirando mierda. De eso sí podés estar seguro", finalizó.

La peridiosta contó que le hackearon la computadora: la cámara y el acceso a Twitter. "Mi computadora había quedado abierta porque yo había tenido clase de inglés y había descargado unos archivos... Quise entrar a mi cuenta y no pude porque me daba error. No solo volvieron a publicar la grabación, sino que también se la mandaron a todos mis contactos", contó.

