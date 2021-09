La fuerte denuncia de Julián Weich tras su experiencia en las PASO 2021

Julián Weich hizo una fuerte denuncia en las redes sociales. El conductor contó en su cuenta de Twitter que se llevó una sorpresa cuando vio el padrón electoral en las PASÓ 2021.

“¡¡Mi papá falleció hace 25 años y esta en el padrón para votar!! ¿Alguien me lo explica? #EleccionesArgentina”, escribió, indignado.

En 2020, Weich abrió su corazón en una entrevista con Pampita y sorprendió a todos al contar que siente una conexión muy fuerte con sus padres.

"Mi mamá falleció y mi papá falleció, pero yo hablo con ellos todos los días y estoy en contacto con ellos. Es difícil entenderlo, pero está en uno conectarse y comunicarse", detalló.

El conductor precisó que esa conexión le provoca una enorme felicidad. "Desde el pensamiento. Es un diálogo interno que, generalmente y en mí, provoca alegría. No provoca nostalgia ni tristeza. Nada… me cuesta hablar de estos temas adelante tuyo, Caro. Porque no es lo mismo hablar con cualquier persona que con vos. Así que no sé… es como que no quiero hablar", sentenció Julián Weich.