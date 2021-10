La fuerte denuncia que Cande Tinelli: "Bastante harta nos tienen los maltratadores"

Candelaria Tinelli pasó un muy mal momento el fin de semana largo, cuando sufrió maltrato por parte de los patovicas de un bar al que asistió por lo que decidió denunciarlo.

Así fue que la it girl posteó desde sus historias de Instagram: "¿Por qué será que siempre los patovicas te tratan mal?. Yo soy una mina educada, y estoy completamente sobria", comenzó su denuncia hacia los trabajadores del pub La mala.

Pero ahí no quedó la cosa, porque agregó: "Soy cero de hacer estas cosas, pero no soporto el maltrato sobre todo de los hombres que se creen que son unos capos y unos graciosos irónicos bárbaros". Y arrobó al pub asegurando: "@lamalapub por segunda vez uno de sus seguridades de Perroti, me responde de muy mala manera. Chequeen eso. En todos los lugares. Sobre todo si somos minas. Bastante harta nos tienen los maltratadores tratándonos de boludas. Gracias", cerró Cande su catarsis que rápidamente tuvo su respuesta por parte del bar en cuestión.

Así fue que al cabo de unas horas sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores en la red social al borrar aquel mensaje escrito, y publicando un video en el que explicó en qué desencadenó aquella denuncia.

"Bueno, borré la historia porque se comunicaron conmigo de parte del bar y de la seguridad. Gracias por la buena onda. Gracias por pedirme disculpas", contó sincera la hija de Marcelo Tinelli.

Claro que también dejó un mensaje concientizador destinado a todos los espacios de esparcimiento, al afirmar que: "Esto no tiene que seguir pasando en los bares, boliches. No está bueno que un patovica te agreda o te trate mal, es innecesario. No se por qué se creen superiores a uno. Nada, ese mensaje. Hay que cortarla con la agresión al pedo, sobre todo con las mujeres”, finalizó Cande.

Claramente el bar reaccionó rápidamente porque la denunciante en las redes fue una integrante de la farándula argentina. Habría que ver qué hubiera pasado si la denunciante hubiera sido una mujer común y corriente...