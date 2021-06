Fuerte declaración de Yanina Screpante sobre su época con Lavezzi: "No era reservada, era censurada"

La modelo y ex pareja del Pocho estuvo en el ciclo de América el lunes y dejó una contundente frase acerca de la relación con el ex futbolista. El video.

Yanina Screpante estuvo como invitada el lunes a "Es por ahí", América, y dejó una picante declaración sobre la época en que era pareja de Ezequiel "Pocho" Lavezzi, con quien está en conflicto judicial por el dinero que reclama por los años que estuvieron juntos como pareja.

La modelo recordó la época en que era panelista de Moria Casán en el ciclo "Incorrectas" y sobre ese rol de opinar y debatir lanzó una fuerte confesión.

"La experiencia del programa fue divina, lástima la pandemia que nos afectó a todos. En el programa la pasábamos bárbaro y Moria es una genia", comentó Screpante.

Y luego agregó picante: "Empecé de modelo hace muchos años y siempre estuvo eso de hacer un programa. Después cuando me fui al exterior, a mi ex pareja no le gustaba mucho que hable o opine. De hecho en el mundial me buscaban todos y yo no podía hablar".

"Ah, eras reservada", le dijo Soledad Fandiño. "No, no era reservada, era censurada. No hablés de esto, no se habla de lo otro...", le contestó categórica Yanina.