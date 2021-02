Fuerte declaración de Monona en la Justicia: "Tenían la medicación escondida en un tupper, lejos de Maradona"

Romina Milagros Martínez, más conocida como Monona, declaró en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona. La cocinera del Diez detalló la última noche de Maradona y el momento posterior a encontrarlo muerto en la cama.

Maite Peñoñori contó este miércoles en "LAM" que "la declaración de Monona a la fiscalía, muy extensa, pero destacamos algunas partes puntuales como el vínculo que tenía con Diego. Sobre el estado de salud de Maradona dice que lo encontraba algunos días depresivo, que no quería salir de la casa, y otros días lo veía bien y quería ver a todos sus hijos".

"La casa que compartían Diego, ella, un empleado de seguridad de turno por semana, el sobrino de diego, el famoso Jonathan, y enfermeros que iban rotando cada doce horas. Todos concurrían a la casa casi todas las semanas. Maxi comargo, secretario de Diego...", agregó la angelita.

Nancy Duré aclaró que "Maxi Comargo es el padrino de la hija de Monona. Y cuñado de Morla. Dueño y presidente de la firma que quedó de Maradona".

"Habla también del kinesiólogo, que iba diariamente, la psiquiatra Agustina Cosavchov y el psicólogo", siguió Peñoñori.

Luego indicó: "El día que murió Maradona dice que estuvieron hablando de cosas cotidianas no de Maradona, pero a las diez deciden despertarlo aunque como justo venían el psicólogo y la psiquiatra decidimos esperarlos a ellos antes de ir a despertarlo. Ellos le iban a llevar la medicación. Le llaman dos veces para darle la medicación, pero como no les contesta pensaron que estaba dormido. Monona dice que les contestan que tienen la impresión de que se estaba haciendo el dormido. Le dijo al sobrino Jonathan que vaya a darle la medicación y va con Maxi, que enseguida vuelve y dice que no reacciona".

"Entramos todos en la habitación. Encontramos a Diego boca arriba con las extremidades frías. Empezaron a hacerle respiración boca a boca. El psicólogo llama a la ambulancia y se turnaban entre la enfermera y la psiquiatra para hacerle RCP de forma manual. La primera ambulancia llegó y el médico y el enfermero continuaron el RCP y le inyectaron cosas" dijo la cocinera según leyó la panelista.

También explicó que Monona "dice que no entendía que no reaccionaba, no caía en que no estaba vivo. Una doctora le dijo que había fallecido y ya no había nada más que hacer. Cuando le preguntan cuando fue la última vez que lo vio con vida dice que ayer a la noche pidió un té y unos sanguchitos de miga, que estaban en la habitación cuando murió. La última noche dice Monona que estaba bien, pero estaba medio enojado porque el enfermero le quería cambiar la remera y él no quería. Le preguntan si era común que se enojara. Y Monona dijo que sí, que era común que se enojara y echara a la gente. Hasta al médico le quería pegar para que se fuera".

"La enfermera o el enfermero le daban la medicación. Y si no quería se la daba ella o Jonathan porque ahí sí quería. Tenían la medicación escondida de Diego en un Tapper, pero todo el tiempo que estuvo Monona ahí nunca vio que Diego tuviera la intención de robar la medicación", cerró Maite.