La fuerte decisión de Marley ante la pandemia de coronavirus

Marley reveló que ante la pandemia de coronavirus, que se generó en un mercado de Wuhan, China, tras que se comiera -supuestamente- la carne un murciélago, él no volverá a probar comida exótica.

Esto lo contó en una entrevista en La peña de morfi, Telefe, allí el rubio aseguró a Gerardo Rozín y Jesica Cirio que a partir de todo lo que está pasando tomó conciencia y no volverá a comer alimentos extraños, algo que caracterizaba sus viajes por el mundo. Además, admitió que nunca comió murciélago.

LEER TAMBIÉN: Susana Giménez cocinó su primera tortilla en televisión: mirá cómo le salió

"Probé de todo y eso por suerte no. Pero sí nos planteamos entre nosotros que hemos ido a muchos de esos mercados. Nos ha pasado de estar en mercados donde de repente cortaban un animal en el momento y te lo daban de comer. Ahora sentís más el peligro de lo que uno no pensaba que podía llegar a pasar", dijo.

"No lo volvería a hacer, no me volvería a meter en un mercado así a comer", afirmó sobre su futuro.

"Cuando uno se mete en esos sitios no lo hace de irresponsable sino de curioso y respetuoso de la cultura local, pasa que ahora lo que estamos leyendo es que termina siendo un riesgo", justificó Rozín el actuar de su entrevistado.

LEER TAMBIÉN: ¡Sorprendió a Marley! Mirko aprendió su primera "mala palabra"