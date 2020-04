La fuerte decisión familiar que tomó Mariano Peluffo por el coronavirus

Mariano Peluffo es una de los afortunados que pueden seguir trabajando pese a la cuarentena obligatoria que rige en el país hace 33 días. El conductor estuvo hasta hace pocos días al frente de Cuestión de peso, Net, ahora suspendido por el coronavirus y pronto debutará con Editando tele, por Net TV.

Entonces por salir todos los días junto a su ex esposa Bárbara se pusieron de acuerdo en que no vea a sus hijas: Bianca (18), Aurora (14) y Clara (9), para evitar un posible contagio.

"Es difícil, porque mis hijas tienen distintas edades, las de 18 y 14 entienden mejor, pero la de 9 cuesta un poco más explicarle que si bien yo no me contagie no las puedo ver, porque salgo todos los días, porque son medidas de seguridad", reveló Peluffo al programa Por si las moscas, por La Once Diez.

Sobre la charla con la más pequeña dijo: "Me preguntó si estoy contagiado por teléfono, le expliqué que es parecido a cuando nos ponemos el cinturón de seguridad, no es que vamos a chocar, pero es una forma de cuidarnos”.

"Estuve casi un mes sin verlas, y vinieron el fin de semana dos días, pero ellas en su cuarto, tomando las distancias necesarias. Ahora, yo les cocino y les dejo todo en la puerta de la casa para que vayan a buscarlo. Es un poco complicado”, contó.

"La pandemia nos interpela porque nos iguala de una manera impresionante. Nos puede pasar a cualquiera, al millonario o al obrero. Nadie está exento”, concluyó.

