Fuerte cruce en vivo de Celina Rucci con Evelyn Von Brocke durante la emisión de Intrusos

Celina Rucci se encuentra trabajando como corresponsal del programa Intrusos que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de América Tv.

Hoy, durante su salida desde Nueva York, la ex vayaina habló de la información sobre la vacunación contra el COVID-19 en Canadá y Estados Unidos donde ya comenzarán a aplicar dosis a niños.

"Acá está llegando la inmunidad de rebaño, hay un 60 % de la población vacunada, ya en la calle podés transitar sin mascarilla si estás vacunado", sostuvo Celina Rucci.

"Lo que está pasando acá es que mucha gente ya lo tuvo y hay más de un 40% de la población que ya tiene la segunda dosis, se está llegando a este punto de inmunidad de rebaño, lo que tiene que pasar en el mundo. Acá hay una campaña para que la gente se vacune, acá sobran las vacunas. Hay un lema que dice que no importa si la vacuna es mía o tuya, lo importante es que esté en tu brazo", agregó.

Fue allí cuando Evelyn Von Brocke metió un comentario sobre lo caro que son los vuelos para ir a Estados Unidos: "Lo importante es que también no te cobren un pasaje para ir a vacunarte 600 mil pesos cuando antes costaba 60 mil. Hay un turismo armado para que todos vayan a Estados Unidos cuando podrían poner todas las vacunas y enviarlas para acá".

La respuesta de Rucci no tardó en llegar: "Me parece muy ridículo lo que estás diciendo porque los que ponen los precios son las aerolíneas. Todo el mundo sabe que en Argentina cuando viajamos al exterior pagamos el doble de taza (impuestos) de lo que sale el pasaje. No tiene nada que ver con el turismo vacuna. Acá te la dan porque no faltan".

La panelista de Intrusos no quiso dejar pasar el comentario: "Señorita Celina Rucci, le quiero informar que Argentina ha sido productora de vacunas que se enviaron a los Estados Unidos para que retornen nuevamente a la Argentina y Estados Unidos se las guardó y se las quedó. Tiene un montón de vacunas que aquí no han llegado".

Lo que Evelyn sostuvo tiene que ver con el convenio que Argentina hizo con la empresa Astrazeneca donde se iniciaba el proceso de la vacuna en la planta de Garín, se enviaba a México a envasar pero Estados Unidos no liberó los vidrios y eso se terminó concretando en el país del norte.

"Acá las vacunas que se dan son la de Janssen, Pfizer y Moderna", retrucó Rucci.