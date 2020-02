Fuerte cruce entre Raúl Lavié y Flavio Mendoza por los premios Carlos: Se tildaron de "mala onda"

Raúl Lavié dio un móvil desde Carlos Paz a “Intrusos”, América, en el que mostró su enojo con Flavio Mendoza por todas las estatuillas que ganó la entrega de los Carlos. El espectáculo del rubio, "Un estreno o un funeral" se llevó 11 de 13 nominaciones, y mientras que la obra de Lavié, "La jaula de las locas", solo él obtuvo el premio a mejor cantante.

Raúl además manifestó que le comentó Nito Artaza -que produce y trabaja con él- que Flavio se quiso quedar con su papel y hasta manejar el espectáculo artísticamente.

Lavié llamó a Mendoza como “el emperador Flavio” porque entiende que Córdoba lo tratan con demasiada pleitesía y expresó su disgusto ya que durante la entrega de premios Mendoza no se acercó a saludarlo.

“Yo creo que está nervioso. No es el Flavio que conocí hace unos años, con chispa, divertido, ahora se pelea con todo el mundo, algo pasa”, dijo Raúl.

LEER TAMBIÉN: Belén Bianchi, la periodista que la pasó mal con Flavio Mendoza: "No lo quiero denunciar"

El actor estaba mirando el programa y pidió que lo crucen, pero desde la producción de negaron porque no querían generar un conflicto. Flavio explicó que no lo saludó a Raúl porque “había mala onda” y porque supuestamente Lavié dio a entender un día antes que el oro, el mayor galardón de la noche, lo iba a ganar Flavio. Lavié explicó que fue en forma de chiste y que no fue mala onda.

“Que vergüenza que un grande como Lavié hable de mi. Se me cayó un ídolo”, escribió Mendoza en su cuenta de Twitter, pero luego lo borró.

“Con 82 años no me va a ningunear Flavio Mendoza”, terminó diciendo enojado Raúl.

Mirá el video.

LEER TAMBIÉN: Flavio Mendoza maltrató a una periodista en Córdoba y la acusó de recibir coimas