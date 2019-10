Fuerte cruce en radio entre Coco Sily y Rubén Orlando por el caso Juan Darthés

El lunes se conoció un sorpresivo audio de Juan Darthés en el ciclo "Pamela a la tarde", América.

Se trataba de una conversación que el actor tuvo con su amigo Rubén Orlando en el día de su cumpleaños 55. (Ver nota)

La defensa del estilista al actor llegó a oídos de Coco Sily, quien en su programa radial por Pop 101.5 criticó la actitud de Orlando.

"Defender en este momento no a Darthés en sí, porque ése es un código de amigos y lo respeto. Lo que me parece es que defiendas hoy al hombre no tiene ningún sentido. Hemos vivido en un patriarcado espantoso. ¿Defendernos de qué Rubén?", le dijo Coco a Rubén en diálogo telefónico.

"No me parece que condenen a una persona sin tener la sentencia de la justicia. Soy amigo de hace 25 años y sé de su inocencia, lo conozco muy bien", explicó el peluquero.

Y enfatizó sobre la denuncia contra el actor: "Yo estoy en contra la violación. Defiendo a mi amigo porque creo en él".

"Entonces no digas que es inocente un tipo que esta acusado antes de la condena. En el medio hay un montón de pibas golpeadas y violadas. Parece que no aprendiste nada, hermano", explicó Coco.

Y cerró: "Avalás con tu pensamiento una situacion que han vivido las mujeres. Decir que es inocente... Del otro lado hay una piba, que puede ser que haya sido violada y te ve a vos decir que es inocente... Estamos en las antípodas de pensamiento".