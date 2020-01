Fuerte cruce entre Nito Artaza y Carlos Rottemberg por el corte de entradas en las boleterías

Desde hace unos días viene desarrollándose un escándalo en el mundo del teatro por la venta de entradas y las cifras de las boleterías.

Nito Artaza puso en duda los datos de AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales), de la cual Carlos Rottemberg es parte, y que hacen un ranking de las obras mas vistas que causa siempre revuelo.

Por eso, esta disputa es de larga data, y Artaza, que no está inscripto, alzó la voz y criticó los números asegurando que son ficticias.

Ambos se cruzaron en dos móviles en “Intrusos”, América, y se sacaron chispas.

LEER TAMBIÉN: Escándalo al aire entre Javier Milei y Nito Artaza: "El idiota sos vos"

“En los veranos lográs confundir a la gente. Quedate tranquilo, vos con 1161 entradas pagas, esta semana que terminó el día 12, con la recaudación que por discreción no doy, no hubieses entrada igual aunque seas socio de AADET. Por eso no estás en AADET, al menos que me digas que no son 1161 entradas porque vendes entradas en negro”, dijo punzante Rottemberg.

Enojado, Artaza le replicó que su colega daba trabajo en negro, pero luego de esca chicana le pidió que se haga una estadística de todos no solo de los socios. “Más que enojarse hay que reflexionar”, pidió el actor.

“No vale la pena tratarnos de enemigos, estamos muy lejos de ser enemigos”, dijo Nito y propuso para cambiar las cosas: “Una ley de mercenaszgo para toda la argentina y los teatros están caros, hay que bajar las entradas para el público que no puede pagar, estamos haciendo un teatro de elite”.

Rottemberg le contestó que eso no lo podían hacer porque no tienen informe de esos números, ya que "muchos colegas esconcen las cifras".

“Deberíamos sentarnos tranquilos a mejorar la actividad”, le pidió Nito.

LEER TAMBIÉN: Carlos Rottemberg apuntó fuerte contra Susana Giménez: “Trato de escuchar a quien le tengo respeto cuando opina"