Fuerte cruce entre la mujer del Turco García y Flavio Azzaro: "Por qué criticas todo el tiempo, ¿qué te pasa?"

La esposa del Turco García y Flavio Azzaro se cruzaron fuerte al aire tras la marcha del #10M en pedido de Justicia por Diego Maradona.

Fue en "Polémica en el bar", América, cuando Mariela Prieto se enfrentó con el periodista tras la caótica manifestación en el Obelisco porteño.

"Están informando mal a la gente, yo estuve ahí, no puedo mover los brazos", le dijo la mujer del ex futbolista a Flavio. "¿Por qué te duelen los brazos, no entiendo?", le contestó el periodista.

"Si me dejas terminar te explico, tenés una manera de hablar que no está bueno", le dijo ella. "¿No tienen plata para contratar a 15 muchachos...?", le dijo Azzaro.

"Por qué te duelen los brazos, no entiendo", insistió el periodista. "No me cargues, porque estoy hablando en serio. Lo que sentías y dijiste estaba mal. Nos fuimos porque no nos daba más el cuerpo, somos mujeres querido. Por qué criticas todo el tiempo Azarro, ¿qué te pasa?", le contestó ella.

"Hay una pandemia, no podemos llamar a marchas todo el tiempo. Es mucho más importante la pandemia que el tema Maradona cuando ya hay gente laburando", explicó Flavio.