Fuerte cruce entre Marixa Balli y Mariano Caprarola por la película de Rodrigo

Pero si bien no le gustó el producto final, lo que más le dolió fue cómo percibió que construyeron su personaje. La bailarina tuvo un cruce con Mariano Caprarola en "Nosotros a la mañana", El Trece, que le comentó que quedó como "una prostituta".





"No van a ver mi relación con Rodrigo. Van a ver a una mujer que tiene relaciones sexuales en todos lados. Como dijo Mariano se va a interpretar que soy una prostituta...", dijo con ironía Marixa.





"Yo no dije eso. Sino que la percepción de la gente es esa. Es muy diferente, pichona", le contestó enseguida el asesor de moda.





"Está bien, pero yo tuve una relación en serio", le replicó. "Pero la gente no está en tus sábanas", cruzó Caprarola.





"Mariano, no sigas porque la estás embarrando. Me estás ensuciando", respondió con seriedad ella. "Me van a escuchar porque tengo los ovarios en el piso por esta estupidez", contestó.