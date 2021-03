Fuerte cruce entre María O’Donnell y Andrea Rincón: "Hace una hora que estoy gritándote"

El martes se vio al aire un momento de tensión entre Andrea Rincón y María O’Donnell en "Masterchef Celebrity", Telefe.

Justamente se dio en el desafío planteado del martes y donde la periodista era la capitana del grupo que integraba la actriz. El otro era liderado por Candela Vetrano.

Ante una indicación de O’Donnell, Rincón le contestó picante: "Hace una hora que estoy gritándote, eh".

"Perdoname Andre, andá y buscame la próxima", le replicó la periodista ya al lado de la mesa de la actriz.

La tensión aumentó con el correr de los segundos y Rincón comenzó a cuestionarla por no dar órdenes claras.

“¿Cómo que le falta azúcar si vos me dijiste que no? Diez veces te grité, y cuando te pido las directivas me las pasás todas mal”, expresó enojada.

