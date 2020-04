Fuerte cruce entre Listorti y Fernández por Baclini: "Tus argumentos son una pelotudez tras otra"

Cinthia Fernández estalló de furia al aire este viernes contra José María Listorti por bancar a Martín Baclini.

“Ya estuviste en varios Bailando. Si no entra Baclini no hay una historia para que vuelvas. A lo mejor, si él no entraba a vos no te convocaban”, le dijo el conductor de "Hay que ver", El Nueve, a la panelista.

Y ahí Cinthia replicó Indignada: “¿Le tengo que agradecer? Acepté porque para que pasar este papelón afuera y gratis, prefiero estar adentro y cobrar. Me hace falta y es mi lugar de laburo, su lugar está en Rosario en la empresa . Yo me dedico a esto”.

A lo que Listorti retrucó: “Si mañana querés ponerte un polirubro, ¿no vas a poder porque es lo que hace Baclini? Te molesta que vaya, tanto no lo soltaste. Y no lo digo como crítica”.

“No puedo creer la sarta de boludeces que decís, José. Lo digo con toda la onda. Es una forrada lo que hace Baclini, pero si vos no lo ves como una falta de respeto, yo sí”, contestó enojada la morocha.

Y luego Listorti comentó: “Si Martín Baclini está en Punta del Este con una Ferrari, porque se la ganó con su trabajo, y le sacan una foto no es su culpa”.

“Con todo respeto, tus argumentos son una pelotudez tras otra”, retrucó ya muy enojada Fernández.

