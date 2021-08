Fuerte cruce en Intrusos entre Virginia Gallardo y Evelyn Von Brocke por la serie de Ricardo Fort

La ex vedette, Virginia Gallardo, protagonizó una discusión con su compañera, Evelyn von Brocke, al aire en Intrusos.

Virginia Gallardo explicó al aire en Intrusos por qué decidió no participar de la serie sobre la vida de de Ricardo Fort. En medio de su descargo, la ex vedette terminó envuelta en una discusión con su compañera, Evelyn von Brocke.

"Pasaron diez años de mi relación con Ricardo. No quiero revivir ciertas cosas. Me tengo que fumar comentarios como el de Evelyn que dijo 'todos sabíamos que las parejas de Ricardo eran pagas'", manifestó la rubia. Enseguida, Evelyn le retrucó: "Eso fue algo que decía Ricardo en los programas".

"¿Y yo qué te respondí? Me dio una tarjeta y se la devolví. Jamás me quedé con nada", remarcó Gallardo, mientras que su colega insistía en reiterar que Fort es "machista" y ella validaba cómo se manejaba él con sus novias.

"¿Y es feminista pedirle una 'roca' a tu marido?", le recriminó la ex vedette a Evelyn, en referencia a una anécdota que contó en el ciclo de América TV. "Estás contando algo que yo conté en un corte sobre otra persona", respondió Evelyn, furiosa.

"Lo que digo es que la gente opina sobre mi relación con Ricardo. Admito haber salido, pero no me quedé con nada", detalló Gallardo. "Vos le podría haber dicho a Ricardo 'yo no quiero salir con vos'. Era un estilo de vida. A él le gustaba pagar a las mujeres para tenerlas como princesas", sentenció Evelyn.

La ex vedette no pudo llegar a un punto en común con la periodista, pero dejó en claro que, por el debate que se genera en torno a la vida de Fort, prefiere no estar en la serie.