Fuerte cruce entre Denise Dumas y Fernanda Iglesias por el surfista que venía de Brasil

Denise Dumas y Fernanda Iglesias mantuvieron un acalorado intercambio de posturas al aire con respecto al caso del surfer Federico Llamas que trascendió en los medios.

Ambas mantuvieron un ida y vuelta el jueves en "Hay que ver", El Nueve, manifestando sus posturas sobre el tema.

"Vos estás diciendo que dependemos de la responsabilidad de la gente. ¿Tienen que llevarte de la oreja hasta la puerta de tu casa? ¿Eso es lo que querías? ¿Que la policía lo hubiera metido adentro de la casa? ¡Es un adulto!", indicó la conductora.

"No. Lo que digo es que algo pasó. ¿Por qué la policía no espera a que el chico entrara? Algo hubo ahí", explicó la panelista.

Y Denise comentó: "Porque lo dejas en la puerta. Porque podía y tenía las facultades para caminar 20 metros hasta su domicilio".

"Lo que digo es: no prejuzguemos si no sabemos todos los hechos, porque no te gustaría que te pase a vos", retrucó Iglesias.

"Yo jamás le hablaría así a un policía, jamás en mi vida. Y si me equivoqué, menos", argumentó Denise.

"Nunca dije eso. No me tergiverses. Yo solo pido, por favor, que no prejuzguemos porque si no vamos a cometer muchos errores", dijo Iglesias. "Vos tampoco prejuzgues. Estás prejuzgando a la policía", finalizó Dumas.