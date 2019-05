Fuerte cruce entre Ángel de Brito y Camilo García por la costosa cartera de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner lució en su presentación en los Tribunales de Comodoro Py en una de las tantas causas que está imputada. Ángel de Brito remarcó en Twitter el precio en dólares de la cartera de primera marca mundial quelució en su presentación en los Tribunales deen una de las tantas causas que está imputada.





Camilo García salió al cruce de esto y le recordó cuestiones personales. Ambos ya se habían cruzado vía redes hace un tiempo.





"El día que me agradezcas algo hacelo de corazón, como el día que un conductor te estaba sopapeando y me metí a defenderte o cuando fui a la dirección del 9 a preguntar porque te echaban del programa. Honestamente lamento que tu observación de la realidad sea una cartera", señaló García.

"No proyectes en mi lo que te pase a vos Angelito. Tomate unos minutos y lee los mensajes que te deja la gente. A mi no me tenes que agradecer nada. Lo que hice por vos lo hice y ya. Pero tampoco admito q me ironices con soberbia por un mensaje claro y profundo que alguien te mandó", agregó el periodista y DJ.

Y luego fue por más ante las respuestas del conductor: "Mirá Ángel, la ironía en este caso me parece un recurso pavo. Le puse like a un mensaje piola y respetuoso que alguien te ofreció, entre tantos agravios e insultos que no comparto. Porque aún pensando y sintiendo diferente lo que pasa en el país, conservo aprecio por vos".

Grieta pura.