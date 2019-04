Fuerte cruce entre Amalia Granata y Carmela Bárbaro: "Yo no soy aplaudidora de nadie"

Amalia Granata y "Pamela a la tarde", América, cuando debatían sobre ciertos artistas que apoyan abiertamente K. Carmela Bárbaro se cruzaron fuerte al aire esta tarde en, cuando debatían sobre ciertos artistas que apoyan abiertamente K.





Amalia introdujo el término "aplaudidores" de Cristina y Carmela, en favor del anterior gobierno, salió al cruce.





"Yo no soy aplaudidora de nadie Amalia, no fui a ningún evento, no la conozco. No soy aplaudidora de nadie, tengo derecho a apoyar a alguien como vos. Es ofensivo aplaudidora", expuso la periodista.

Embed



"Yo tengo mi crítica y tengo mi pensamiento propio", lanzó Amalia. "No me gusta que me maltraten, que me agredan, opino siempre del respeto", expresó Carmela.





"No es mi problema si se sintió ofendida, yo no agredí a nadie. Estoy harta de la gente que primero es guapo y después de haces la víctima", argumentó la rosarina.