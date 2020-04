Fuerte crítica de Rial al nuevo ciclo de Santiago del Moro por el test de coronavirus: "No están para el show"

Santiago del Moro debutó el lunes pasado con Juntos podemos lograrlo, el nuevo ciclo periodístico de Telefe, que se emite de lunes a viernes a partir de las 22, acompañado por los periodistas Melina Fleiderman y Paulo Kablan, el doctor Guillermo Capuya y la participación del humorista Nacho Bulian.

El doctor Capuya enseñó a las cámaras un test de muestra que consiguió la producción del programa. Se trata de uno de los 170 mil que llegaron al país desde China, que forman parte de las 14 toneladas de insumos sanitarios provenientes del país asiático, comprados por el Ministerio de Salud de la Nación en 260 millones de pesos.

LEER TAMBIÉN: Santiago del Moro se hizo el test de coronavis en vivo: ¡mirá el método y el resultado!

“Tenemos que mirar que no esté vencido, este vence en 2023. Lo abrimos y vemos que tiene una banda de celulosa donde vamos a colocar una gota de sangre del dedo, y aquí tenemos un activador”, dijo Capuya tras mostrar el aparato, tal como se puede apreciar en el video.

La línea celeste que aparece en el test debe cambiar a rosa si la prueba se hizo correctamente, y si el paciente está infectado, debería aparecer una línea más (indicando las letras "G" o "M").

“No tengo ningún tipo de síntoma, me siento bien. Aunque por momentos me vuelvo paranoico y digo: ¿No lo tendré? El test es extremadamente simple, era lo que queríamos mostrar. No duele y tarda diez minutos nada más”, dijo Santiago.

Al final, el doctor mostró el resultado del test: la línea azul se puso rosa, confirmando que la prueba se realizó correctamente, pero no apareció ninguna otra línea indicando que Del Moro haya desarrollado anticuerpos para el COVID-19.

Jorge Rial, indignado por el uso de test

Jorge Rial se hizo eco del repudio que recibió ese show televisivo ante el hecho y fue lapidario con el programa de Telefe por usar un recurso escaso del estado.

"Obviamente que esto indigna, pero... ¿por qué? Porque estamos hablando de un test que es fundamental. No es algo frívolo, es un test importantísimo, en un momento donde estamos discutiendo, en los medios de comunicación, la importancia de elevar los test para saber realmente en qué situación estamos con respecto a la pandemia. Y sin embargo, ayer se tomó la decisión en vivo, además haciendo un juego dramático del instante, se lo hicieron a una persona que no lo necesitaba, que no tenía ningún síntoma, no era que Santiago del Moro llegó con fiebre y en vivo se lo hicieron. Ese recurso es del estado, lo maneja el estado, imaginate que vos ahora llegues al hospital y te digan que el último se lo dieron para que lo hagan en Telefe. ¡Te volvés loco! Imaginate que están saliendo vuelos cada dos o tres días a China a buscar, entre otras cosas test, porque los necesitamos. El test se tiene que hacer cuando hay una sospecha de que tenés el coronavirus. Hoy pregunté si puedo ir ahora y decir que me hagan un test para saber si estoy bien pero no se puede, está prohibido, es un delito. Si ayer un Fiscal estaba viendo esto, era para armar un quilombo de oficio. Podría iniciar una causa. Son recursos del estado", dijo Rial.

LEER TAMBIÉN: El tierno y profundo mensaje de Jorge Rial a Romina Pereiro por su primer aniversario de casados