La fuerte confesión del Turco García: "Tomé droga del pecho de mi papá cuando murió"

El Turco García fue uno de los invitados de anoche en "PH, Podemos Hablar", donde recordó su larga lucha contra las adicciones y cómo "MasterChef Celebrity" le cambió la vida.

"MasterChef me cambió la vida, no soy un tipo de la tele, de espectáculos. Yo tenía mucho temor cuando me dijeron de ir. Mi señora me decía 'andá', yo le decía 'pero no cocino'. Fui con el temor de casi no saber prender una hornalla, y ahora estoy muy agradecido. Conocí otro público. Creo que hace un mes y medio me cambió la vida, estoy feliz y agradecido", comenzó diciendo.

Luego, Andy Kusnetzoff le pidió hablar sobre su estadía en Venado Tuerto, en Santa Fe, donde se rehabilitó de sus adicciones: "Fue donde me recuperé, estuve quince años, ahí logré un lugar en el mundo. La gente me bancó, y por supuesto mi señora. No consumo desde el 11 de febrero de 2018".

LEER MÁS Flavio Mendoza y un picante cruce con Victoria Donda por la crisis en pandemia: "Decime qué político se bajó el sueldo"

A la hora de narrar su momento más terrible, el exfutbolista dijo: “¿Lo de mi viejo? Sí, de haberle puesto droga en el pecho y tomarla cuando se murió. Era como puteándolo porque me había dejado. Él no se pudo despedir de mí porque no me quería ver mal así que siempre pasaba por dónde estaba yo y le preguntaba al portero si yo estaba bien".

“Entonces, eso no me lo perdoné. Hoy con terapia y con esas cosas lo fui superando”, agregó García. E hizo una síntesis contundente del daño que le produjo su adicción a las drogas: “Yo tendría que haber muerto hace 15 años”.

LEER MÁS Coronavirus: Murió Mario Pereyra, histórico conductor de Cadena 3