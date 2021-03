Fuerte confesión de una ex "Combate": "Caí en un prostíbulo engañada"

Estefanía Berardi, ex participante del programa, se animó a dar detalles de una terrible experiencia que pasó cuando tenía 17 años. "Nunca lo conté", explicó.

Estefanía Berardi, ex participante del programa "Combate", El Nueve, relató una tremenda experiencia personal que vivió cuando tenía 17 años y logró escapar de un prostíbulo en Mar del Plata.

"Caí engañada a un prostíbulo cuando era chica", tituló su posteo en Instagram Berardi y grabó un video contando detalles de esa horrible experiencia.

"Esto me pasó en Mar del Plata, mi ciudad, mientras buscaba trabajos los 17 años. Así me terminé dando cuenta que era un puterío, ya que no sabía cómo eran, nunca había visto uno", explicó.

"Y así me escapé y zafé. Termine de ver la serie de Lali, #skyrojo y me acorde de esta historia que la tenía bloqueada en mi mente", siguió movilizada.

En el video, la conductora detalló sobre esa fuerte experiencia: "Estaba con mi amiga en el centro y nos fijamos los avisos en el diario. Uno decía se buscan bailarinas para shows y un número de teléfono. En ese momento mando un mensaje de texto y cuento que soy bailarina profesional. Me contesta que vaya a las 14 y charlemos. Estaba re contenta".

"Lo cuento, porque lamentablemente estas cosas siguen sucediendo y mi historia tal vez hace evitar que le suceda a alguien más", finalizó.

Berardi decidió contar su historia tras ver la serie "Sky rojo" que protagoniza Lali Espósito.

