El fuerte comentario de Tití Fernández: “Odio el periodismo del escándalo”

El reconocido periodista deportivo Tití Fernández estuvo en “Jubilados TV” (domingos 09.00hs por A24) y habló sobre su extensa carrera y de lo que menos le agrada del periodismo actual.

“Sos un periodista muy querido y muy respetado y supongo que eso tiene que ver con que debes haber visto mucho y callado también mucho”, sugirió la conductora del ciclo Andrea Falcone.

A lo que Tití respondió: “Por supuesto. Yo vi, viví y compartí un montón de cosas lo que pasa es que hay que saber diferencia que es “on” y que es “off”. No hay ningún jugador que haya desconfiado de mí, porque ellos saben que Tití no traicionaba, no traicioné nunca. Llevo 47 años ininterrumpidos de periodista y odio el periodismo del escándalo, el periodismo que se mete en la vida privada de las personas”.

En los últimos meses, Fernández es noticia por las polémicas entre los periodistas que integran diversos paneles, que discuten hasta llegar al terreno personal.

Tití hace un apartado para expresar su manera de entender la intimidad: “A mí, si vos me abrís las puertas de tu casa y me permitís ver y me permitís contar, yo voy a contar. De lo contrario, vos me podes llevar a tu casa, me podes mostrar un montón de cosas, pero me decís ´mira que esto es tuyo y mío, queda en la intimidad porque nos queremos, porque nos conocemos´, quédate tranquila que eso va a quedar en la intimidad y no se va a enterar absolutamente nadie de todo eso. Es una cuestión de respeto".

Y cerró: "Yo también le abro la puerta de mi casa a quién quiero. Yo le permito que cuente cosas de mi vida a quién quiero. El resto tiene que saber respetarme de la misma manera en que yo respeto a los demás”.

