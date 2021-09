Fuerte chat entre El Polaco y Valeria Aquino: se mencionan al Kun Agüero y Gianinna Maradona

Hace unas horas, Ezequiel Iván López Cwirkaluk, "El Polaco" afirmó que alguien se apropio de su cuenta de Instagram y enviaron fuertes mensajes en su nombre.

"Hola a todos, hackearon mi instagram y mandan mensajes privados a gente que no se quiénes son... Yo no sé hablar en inglés!! Apenas en castellano. Gracias", comunicó el cantante una vez que recuperó su cuenta.

Luego, El Polaco mostró la cantidad de mensajes que enviaron a cuentas que no conoce mientras tuvo la cuenta hackeada.

Lo cierto es que Ángel de Brito publicó los chats entre Valeria Aquino y El Polaco que ya habían circulado en enero de 2020.

"Un amor", publicó el conductor de LAM en Twitter. “A él lo denuncian las ex, lo llevan a la justicia, le renuncia el coach. Pero la culpa es de los demás”, amplió el periodista.

En la charla, los padres de Alma mencionan los nombres de Sergio El Kun Agüero y Gianinna Maradona, nombres que fueron vinculados en ese entonces sentimentalmente a ambos.

“¿Cuando estuviste con el Kun te pensás que no dolió?”, le recriminó el cantante de cumbia a la madre de su hija Alma.

Y ella retrucó: “Yo soy libre de elegir, como en su momento fuiste vos con la Maradona. ¿Te pensás que no me dolía? ‘Es la hija del Diego’, me decías. ‘Es mi amiga’. Y yo era nadie para vos”.