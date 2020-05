Fuerte catarsis de Paula Chaves en medio de su embarazo: "Confiemos en que todo va a estar bien"

Paula Chaves hizo un profundo análisis en medio de su embarazo y a poco de dar a luz a Filipa. "Todo va a estar bien", se titula el posteo que publicó la modelo y conductora.

LEER MÁS: Pedro Alfonso filmó a Paula Chaves bailando en la casa: "Lo linda que sos"

Y comentó su experiencia que la llevó a profundizar sobre este momento: "Hoy fui al obstetra, con mil preguntas como una primeriza, pero no de las preguntas tradicionales, sino de las que no tienen respuesta... Para los que me conocen soy bastante miedosa, siempre pensando y queriendo controlar situaciones...".

"Y saben que? Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por mas que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... porque es eso lo que pasa, no se sabe nada", fundamentó Paula.

LEER MÁS: El regalo que le hizo Zaira Nara a Paula Chaves para Filipa

Y añadió: "Pero lo que si se, es que ni una pandemia mundial puede frenar el poder maravilloso que tenemos la mujeres de gestar y dar vida, de la forma que sea, con el tratamiento que sea y con el nacimiento que toque, pero siempre deseado!".

Y dejó un sentido mensaje a todas las futuras mamás en esta atípica situación por el coronavirus.

"A todas las que están atravesando este momento, les digo que confiemos en que todo va a estar bien, miles de bebes siguen naciendo en el mundo... somos imparables, Poderosas y podemos contra TODO... Las abrazo fuerte. #nostenemos", finalizó la mujer de Pedro Alfonso.