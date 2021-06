La carta de Diego Brancatelli sobre Anamá Ferreira: "La Justicia y el INADI están para cosas importantes"

Diego Brancatelli apuntó hace unos días contra Anamá Ferreira luego de enterarse que la modelo había criticado a su compañera, Débora Plager, por su performance en "La Academia" de "Showmatch".

“Finalmente encontré a alguien que baila peor que yo”, fueron las palabras de la brasileña. "Anamá Ferreira primero que aprenda a hablar, habla peor que todos. Es impresentable, un mamarracho. En todo me parece demás. No me gusta cómo baila, parece el 4 de la selección de Brasil", fue la respuesta del panelista de "Intratables", en defensa de su colega.

Tras escuchar los dichos de Diego Brancatelli, la modelo se descargó en Twitter. "Así que Diego Brancatelli dijo que ¿soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos 3 cuadras juntos a ver a quién el pueblo le pasa factura. La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel”, expresó.

Aunque el tema no terminó ahí. Anamá Ferreira siguió cuestionando al periodista: "No te voy a denunciar por abuso Diego Brancatelli. Ya tenés suficiente con no poder caminar tranquilamente por la calle. Lo que te pediría es que ya no te refieras a nadie así, porque hay personas a las que podrías seguir lastimando. Bah, como hiciste toda tu vida".

La modelo agradeció los mensajes de apoyo del público y amplió: "Tu diferencia con la mía no es el país de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta”.

Y cerró: "Les pido a todos los que me están apoyando que no asocien el partido político con el individuo. No importa si @diegobranca es K, Macrista o Believer. Maltrató a una persona y punto. No generemos grietas políticas que nos sigan dividiendo cuando el único problema es EL".

Ante la consulta de PrimiciasYa.com sobre esta diferencia instalada, Diego Brancatelli comentó: "Estoy ahora entrando a un barrio para entregar decenas de bolsones de alimentos para ayudar a la gente. Estoy caminando por la calle, no sé qué hacen ellos. Mi frase fue en tono de broma respecto a cómo baila, no fue nada personal".

Y cerró: "No sabe entender los código de cuando algo es en joda defendiendo a Débora Plager. No le contesto, que siga disfrutando de sus minutos de fama que ya el lunes que viene nadie se acuerda de ella".

Lo cierto es que hace unas horas, el periodista compartió una carta abierta desde Twitter donde habló sobre los fuetes mensajes de Anamá en su contra, le pidió disculpas por si sintió ofendida por sus palabras y además aclaró: "La Justicia y el INADI están para cosas importantes, mi respuesta a Anamá Ferreira", presentó.

Y enfrentó los tuits de ella: "Si tienen pruebas de semejante acusación deberá presentarlas en la Justicia. Mi abogado, el Dr. Martín Francolino, ya tiene instrucciones de avanzar en caso de una negativa. Creo que la Justicia y el INADI están para cosas importantes. Espero que todo se resuelva con diálogo y aceptación de errores".

"Mi compromiso hoy y siempre es con la gente. Caminando los barrios a diario... Espero que Anamá Ferreira haga lo mismo y deje de aprovechar estas oportunidades para usarla mediáticamente y sacar provecho personal. Sin dudas, con su talento, puede ganarse esos espacios por su mérito propio", finalizó.