La fuerte advertencia de Gianinna Maradona tras los audios de Leopoldo Luque: "Voy a ir uno por uno"

Gianinna Maradona lanzó una serie de fuertes mensajes vía Twitter tras los audios que trascendieron del médico Leopoldo Luque el día en que murió Diego Armando Maradona (25 de noviembre).

"Les juro que voy a ir UNO X UNO", advirtió una de las hijas del Diez.

Y luego amplió: "Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos".

"Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información", afirmó la hermana de Dalma.

Y luego compartió una emotiva canción del grupo "Callejeros", "Día a día", del disco "Señales".