La fuerte acusación de la Tota Santillán a su ex, Fernanda Vives

En medio de una entrevista en la que explicó los motivos de su reciente internación, Daniel Tota Santillán disparó sin filtro contra su ex pareja, Fernanda Vives, entre otros varios temas que abordó.

Fue en la charla que mantuvo con Pilar Smith (El Espectador, CNN Radio) donde aseguró que "se dijeron muchas boludeces" sobre su última internación. "Yo los estaba escuchando a veces y la cantidad de pavadas que se dijeron no tiene nombre, pero me la tuve que bancar y ahora quiero decir lo mío", dijo de entrada el conductor tropical.

"Lo que me pasó a mi fue un pico de estrés por una cuestión familiar, que es que no me dejan ver a mis hijas. Esto es una cuestión política. Todos saben quién es mi suegro, y todas las cosas que me pasaron a mí desde que me peleé con la madre de mis hijos. Ahora por suerte está un poco mejor la cosa, les pude regalar un par de vestidos y les pago la obra social, que es bastante cara, pero no pude pasarles alimentos todavía porque recién ahora estoy empezando a tener trabajo", explicó Santillán.

Al mismo tiempo intentó dejar claro que nunca intentó suicidarse, como se dijo. "Yo quiero vivir, lo que me pasó fue una crisis y un pico de nervios por un tema familiar. Yo me alejé de toda la oscuridad que me rodeaba y ahora me vine a Capital a encarar un nuevo tiempo", aseguró la Tota.

En tanto, en medio de su descargo, hizo una suerte de mirada retrospectiva en la que buscó el comienzo de sus problemas y allí apuntó directo contra Fernanda Vives, de quien se separó en 2008 en medio de un escándalo mediático de acusaciones cruzadas, cruzadas por la violencia y la infidelidad. "Mirá, cuando vos te peleás con tu mujer no decís "qué lindas flores" o "qué linda rosa". Discutís, te peleás, pero nunca le levanté la mano. Fernanda Vives habló cantidad de boludeces", disparó.

Acto seguido Santillán prosiguió: "Fernanda Vives habló cantidad de boludeces pero yo la perdono, como el otro día le pedí perdón a Marcela Baños por una situación que existió en el escenario... hay que perdonar", aseguró en medio de su verborragia en la que fue mezclando distintos temas.

Pero la Tota Santillán luego volvió sobre sus palabras acerca de su ex pareja, y aseguró: "No hay que mentir. No era una relación hermosa. Todos sabían todos los novios que había tenido mientras estaba conmigo. Olvidate, tenía un montón de novios, cantidades. Pero no me importa, la perdono. Y si cambió y ahora formó una familia me parece espectacular. Todos saben lo que hice por ella, lo que hice por su mamá".

