Fuerte acusación de una mujer trans al doctor Mühlberger: "Me hacía tomar pis de mujeres"

La fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Valeria Massaglia, afirmó el fin de semana que el "médico de los famosos", Rubén Oscar Mühlberger, detenido desde el jueves pasado cuando su clínica fue clausurada, "reconoció todos los hechos" al prestar declaración pero que recibirá el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud.

La clínica de salud estética Mühlberger fue cerrada temporalmente el jueves pasado y su director quedó detenido luego de que fueran detectadas una serie de irregularidades durante una inspección como medicamentos vencidos, falta de habilitación y una cartel que promovía un medicamento que neutralizaba el coronavirus.

Este lunes, en "Nosotros a la mañana" presentaron el caso de Claudia Krumps, una mujer trans que asegura que el médico le dio de tomar orina femenina.

“Me hacía un tratamiento de hormonización. Yo soy transexual, me decía que me hacía un proceso de hormonización natural. Me hacían orinoterapia, me hacían tomar pis de mujeres que ya no menstrúan. Cuando me enteré que estaba tomando pis fui a reclamar”, dijo Claudia, sobre el extravagante método que no posee ningún rigor científico.

"Me pareció un asco y me derivaron a la segunda jefa de la clínica. Fue la última conversación que tuve porque le mostré mi enojo, les dije que los iba a denunciar, que me tendrían que haber dicho qué me estaban dando”, agregó, molesta sobre el procedimiento al que se sometió en 2012 donde contó que llegó a pagar 10 mil dólares.

"Era un tratamiento de feminización. Me di cuenta lo que me daba porque olí los frascos. Abrí la heladera y tenía mucho olor a pis. Fui a hablar con Daniela Mühlberger, la hermana del doctor, le dije ‘esto tiene olor a pis’ y me respondió ‘claro, boluda, es la orina de mujeres grandes que no menstrúan’”, recordó, enojada, en el ciclo que se emite por El Trece.

