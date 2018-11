Fue mamá hace tres meses y volvió a entrenar: "Subí 26 kilos en el embarazo"

Belu Lucius volvió a los entrenamientos a tres meses de ser mamá y mostró los resultados en las redes sociales.

Juan Bautista en agosto pasado, fruto de su relación con Javier Ortega Desio, la instagramer habló de su rutina y lució su figura. Tras dar a luz aen agosto pasado, fruto de su relación con, la instagramer habló de su rutina y lució su figura.





"Les cuento que el obstetra me dio el ok para poder empezar a hacer ejercicios, así que estoy haciendo una rutina tranquila. En el embarazo subí 26 kilops o quizás un poco más porque, en las últimas semanas, no me quise ni pesar", expresó feliz.





"Me costó mucho volver volver a entrenar. Ahora estoy entrenando tranquila y bueno... viendo los cambios que son muy paulatinos", agregó sobre esta vuelta a los ejercicios.





Por último, Belu compartió el detalle de sus pesos antes de quedar embarazado, mientras estaba esperando a su bebé y en la actualidad: "Peso anterior 70 kg, peso embarazada 96 kg, peso actual 81 kg".