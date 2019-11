Cómo fue la fría invitación de Pampita a Benjamín Vicuña y la China Suárez a su casamiento

Se supo cómo fue la invitación que le mandó la modelo a su ex para su casorio. Spoiler alert: pese a que incluyó a la China, al chileno no le gustó nada el mensaje.

Pampita y Benjamín Vicuña se separaron en medio de un escándalo en 2015, luego de que el actor le fuera infiel con la China Suárez.

Todo saltó a la luz con el mediático episodio del motorhome, la palta y la mantita amarilla de Nepal de set de rodaje del filme “El hilo rojo” que compartieron los dos actores.

Luego de eso, la modelo y el chileno se separaron y él comenzó su relación con la actriz, con la que hoy es padre de Magnolia, de casi dos años.

La ex pareja supo limar asperezas y generar un buen vínculo por sus tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio. Con las familias ensambladas, Pampita ahora suma la suya con Roberto García Moritán con el que sale hace un poco más de dos meses y con quien contraerá matrimonio el viernes 22.

La modelo decidió invitar a Vicuña a su casamiento, y Mariana Brey reveló cómo fue la participación en Los Ángeles de la Mañana, El Trece. “La invitación fue a través de un mensaje de WhatsApp, directamente del teléfono de Pampita a Vicuña porque quizás podría haberlo llamado la wedding planner”.

“Fue un audio, antes de que se hiciera público el casamiento, en el que le decía: ‘Hola Benja, quiero informarte que me caso, los chicos ya lo saben. Por supuesto que estás invitado con Eugenia’”, dijo la panelista y agregó lo más fuerte de todo: “Están invitados después de las 12”.

Además, contó que la invitación no le gustó nada a Benjamín: “Vicuña contestó que tenía un viaje a Chile y que no iba a poder estar en esa fecha. Me dijeron de muy buena fuente que Benjamín cree que esto fue una provocación”. Tras escuchar eso, Yanina Latorre sumó: “Él cree que lo invita por prensa, para hacer show”.

