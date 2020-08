Fredy Villarreal reveló qué hizo cuando un importante político lo llamó para invitarle un café y hablar de su imitación

Jey Mammon volvió a deslumbrar con otra entrega de "Estelita en casa", América 0.30. el ciclo planeado en plena cuarentena obligatoria donde convirtió su living en un estudio de televisión y, con en el extrovertido personaje que saltó sus obras de teatro, entrevista a distintos personajes que se animan a contestar todo: en este caso fue el turno de Fredy Villarreal.

El humorista es un gran imitador y para el ciclo de Marcelo Tinelli, "ShowMatch", supo hacer de varios personajes. Entre ellos, los últimos años sumó a los políticos Daniel Scioli y Mauricio Macri.

LEER TAMBIÉN: Lourdes Sánchez y la pregunta de Estelita que la descolocó sobre su pasado: "¿Yo hice eso?"

"¿Te pidió alguno que no lo hagas más o que aflojes?"; consultó la conductora: "Me pidieron tomar un café", reveló Fredy y agregó: "El Presidente me pidió tomar un café y yo decidí no hacerlo". Entonces, Estelita indagó: "¿presidente que vos imitabas, Macri te pidió tomar un café?" y el humorista reveló que sí, que fue él.

"Me llamarón de su entorno, lo hablé con Marcelo (Tinelli). Le agradecí la invitación pero tenía miedo de sentirme influenciado... con el único con el que me senté a hablar, esto no lo dije nunca, con Daniel Scioli", reveló y explicó que lo hizo porque quería hacerlo tal cual es, sin el brazo que perdió cuando era joven en una accidente de carreras de lanchas, y él lo aceptó "fascinado".

Luego, Fredy imitó un poco a Mauricio Macri y Estelita y preguntó: "¿Qué te iba a pedir? ¿Que se lo entienda?", entre risas y Fredy respondió: "No lo sé, capaz me decía trabaja tranquilo, nos cagamos de risa".

"Después me arrepentí de haber tomado esa decisión", dijo sobre no haberse encontrado con el ex mandatario. "Yo lo voté, encima, en aquel momento. Yo no puedo negarle: un tipo que lo votó no tomar un café", analizó.

"¿Después lo volviste a votar?", preguntó la conductora sobre el último sufragio para presidente y el actor confesó: "No".

LEER TAMBIÉN: La inesperada confesión de Esteban Lamothe sobre con qué diva del espectáculo fantasea