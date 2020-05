Fredy Villarreal recordó cuando casi se pelea a las piñas con Marcelo Tinelli

Fredy Villarreal recordó hace unos días cuando casi se va a las manos con Gerardo Sofovich. Fue cuando Lourdes Sánchez le preguntó por aquel momento en "PH, Podemos Hablar", Telefe.

"Gerardo tenía una manera de trabajar muy exigente y la primera semana en un escena le dije: Gerardo, en este ambiente de mierda yo no puedo trabajar", comenzó el humorista.

"Sos un desagradecido, decí lo que te dije ayer adelante de la gente", le dijo en ese entonces Sofovich.

"Y yo por respeto hacia mis compañeros y de atino le dije: no me acuerdo. Y eso lo puso muy mal porque él me había reconocido mi trabajo", indicó Fredy.

Y siguió: "Se enojó tanto por eso que era casi irnos a las manos. Me saqué la peluca y me planté, era la primera semana con Gerardo. Y ahí sale Gustavo, el hijo, y nos separa. Yo tiro la peluca y me voy al camarín".

"A la media hora me llama Gerardo y fumando me dice: ¿Estás para grabar? Grabemos", finalizó Villarreal sobre aquella anécdota.

Lo cierto es que en una charla con "Bendita", El Nueve, Fredy contó cuando también casi se pelea con Marcelo Tinelli: ¡en un partido de fútbol!

"Tengo la mejor onda con Gus, con toda la familia, y con Gerardo. Si hasta casi me agarro a las trompadas con Tinelli también", reveló el comediante.

Y continuó: "Te la cuento rápido, partido de fútbol en Uruguay, casi nos vamos a las manos. Nos tienen que separar. Vuelvo al hotel, subo al décimo piso y no me anda la tarjeta de la puerta".

"Cuando bajo, en el quinto sube Marcelo. Es decir, de casi agarrarnos a las trompadas nos encontramos solos en el ascensor. Nos miramos, nos reímos, nos abrazamos y todo terminó", finalizó sobre aquel momento.