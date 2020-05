Fredy Villarreal recordó cuando casi se va a las manos con Gerardo Sofovich: "Me planté"

Fredy Villarreal recordó cuando casi se va a las manos con Gerardo Sofovich. Fue cuando Lourdes Sánchez le preguntó por aquel momento en "PH, Podemos Hablar".

"Gerardo tenía una manera de trabajar muy exigente y la primera semana en un escena le dije: Gerardo, en este ambiente de mierda yo no puedo trabajar", comenzó el humorista.

"Sos un desagradecido, decí lo que te dije ayer adelante de la gente", le dijo en ese entonces Sofovich.

"Y yo por respeto hacia mis compañeros y de atino le dije: no me acuerdo. Y eso lo puso muy mal porque él me había reconocido mi trabajo", indicó Fredy.

Y siguió: "Se enojó tanto por eso que era casi irnos a las manos. Me saqué la peluca y me planté, era la primera semana con Gerardo. Y ahí sale Gustavo, el hijo, y nos separa. Yo tiro la peluca y me voy al camarín".

"A la media hora me llama Gerardo y fumando me dice: ¿Estás para grabar? Grabemos", finalizó Villarreal.