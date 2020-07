Fredy Villarreal recordó cuando estuvo un mes en terapia intensiva: “Hablé con Dios y le dije..."

Fredy Villarreal habló de un episodio que lo marcó en su vida en 2016 cuando pasó un mes internado en terapia intensiva.

El actor recordó aquel momento en charla con el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi.

“Hablé con Dios y le dije que si era tan amable no era el momento para irme, era una charla con una entidad celestial, le dije que me parecía que no me podía ir y me concedió seguir en la vida", indicó el humorista.

Y explicó: "Toda mi vida fui buena persona pero ahora, con mayor necesidad de enfocar en las cosas buenas. También me encontré con el Diablo, que estaba personificado en una enfermera".

En ese momento, Fredy contó que no tuvo una buena experiencia con la enfermera que lo asistía.

"Era muy mala. Me hacía todo mal muy a propósito. No era físicamente palpable", indicó.

"Estuve con el bien y con el mal. Cuando me fui, me miraba con bronca, como diciendo ‘zafaste’”, cerró Villarreal sobre aquella fuerte experiencia.