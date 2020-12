Fredy Villarreal, entre Marcelo Tinelli y Mariano Iúdica: "Yo no quiero ser exclusivo de nadie"

Fredy Villarreal no la pasó nada bien cuando en octubre se contagió de COVID-19. El humorista estuvo tres semanas internado en la Clínica Zabala de Belgrano, de las cuales pasó una en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Y después de varios días pudo regresar a su hogar para reencontrarse con los suyos. Pero, según confesó, hubo momentos en los que realmente temió por su vida.

Ahora, ya recuperado, Fredy se prepara para volver al teatro. Hará temporada en Carlos Paz con la obra "La Mentirita", que será estrenada el 1 de enero en el Teatro Del Lago con Iliana Calabró, Rodrigo Noya, René Bertrand, Laura Bruni y Morena Rial.

LEER MÁS Fredy Villarreal vuelve al teatro tras haber tenido Covid: "Tuve un año donde pensé que era el último momento de mi vida"

"Será una temporada especial donde hay mucha expectativas. Siempre hay expectativas, incluso sin pandemia. Pero bueno ahora hay que ver si la gente tendrá dinero para salir, para gastar y divertirse. A esto se le suma una pandemia y un protocolo por parte del teatro para que nos podamos cuidar todos", señaló el actor en diálogo con PrimiciasYa.com.

Luego, remarcó: "Yo amo tanto esta profesión que no hay pandemia que me pare. Los artistas somos una bacteria difícil de aniquilar, nos reinventamos siempre y será muy difícil que no hagamos teatro".

"Tuve un año donde pensé que era el último momento de mi vida, pero acá estoy ya para hacer teatro, un poco más delegado y recuperando fuerzas. Estoy muy contento", dijo en relación a lo mal que la pasó cuando tuvo Covid.

Por otro lado, existe la posibilidad que Fredy se sume a "Polémica en el bar" con Mariano Iúdica en el 2021, además de estar en "ShowMatch" con Marcelo Tinelli: "Hay un proyecto de televisión de un canal, y ya nos hemos acercado hablar. También el regreso de Marcelo en otros estudios pero tampoco me decidí aún. Voy a probar suerte con un productor con el que yo trabajé con su papá y espero no haya polémica y se pueda hacer todo. Yo no quiero ser exclusivo de nadie pero ojalá que el contrato me permita estar en dos canales".

LEER MÁS Fede Bal desmintió haberse separado de Sofía Aldrey: "Está todo en orden y ella es genial"